3G-Regel beim Arzt: Verwirrung bei Patienten

So berichten „Krone“-Leser, dass in manchen Arztpraxen bereits eine 3G-Regel gilt und in anderen wiederum nicht. „Ich war richtig verwundert, als ich in die Ordination kam und davon erfuhr“, schildert eine Frau. Die Wiener Ärztekammer bestätigt, dass es hier zu Unterschieden kommen kann. „Die Einführung einer 3G-Regel für Patienten und Begleitpersonen ist möglich“, erklärt Pressesprecher Bernhard Salzer.