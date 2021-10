Millionenprojekt: Hartes Ringen um die Markthalle

Ein Anziehungspunkt für die Wiener, aber auch eine Attraktion für Touristen. Allein: In Wien steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen. Begonnen hat alles mit einer Idee aus dem Rathaus und Stadträtin Ulli Sima (SPÖ): Eine Überdachung am Naschmark, um Standler vor Wind und Wetter zu schützen. Bei Anrainern sorgte das für heftigen Widerstand. Das Vorhaben liegt erstmals in den Schublade. Die Wiener Wirtschaftskammer legt indes ein neues Konzept vor: eine Art Multifunktionshalle im Stadtentwicklungsgebiet Nordwestbahnhof.