Metallkunst als Schenkung an das Landesmuseum

Vom Kleinen ins Große

Die Künstlerin, die ihr Handwerk bei Helmuth Gsöllpointner in den Voest-Lehrwerkstätten der damaligen Kunstschule gelernt hatte, fasste bereits ab den 1970er Jahren am Kunstmarkt Fuß, zuerst noch mit Schmuckkreationen aus Silber und Edelstahl. „Doch sie wollte immer in die große Dimension“, erinnert sich der Ehemann. Das Künstlerpaar setzte fortan große geometrisch-abstrakte Raumplastiken in Edelstahl um.