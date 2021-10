Halloween steht vor der Tür: Sarahs Grusel-Gebäck

Zubereitung: Das Backrohr auf 200°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Alle Zutaten miteinander verkneten. Den Teig 30 Min. in den Kühlschrank stellen. Aus dem Teig Kugeln formen (ca. 2cm Durchmesser) und diese auf ein Blech mit Backpapier setzen. Im Ofen ca. 10-15 Min. backen und abkühlen lassen. Für die Spinnenbeine die Kuvertüre mit der Butter schmelzen und abkühlen lassen. Dann in ein kleines Papierstanitzel füllen und jeweils acht Beine aufmalen. In die Mitte eine Schoko-Punkt malen und darauf die Schokoladenkugel setzen. Auf die Kugel mit der Schokolade kleine Spinnenaugen kleben.