Kellerstöckl als Urlaubsdomizil und Lifestyle

Neubau in traditioneller Technik

Am Biobauernhof der Familie Legath in Strem knüpft man an diese Tradition an und baut vier neue Kellerstöckl im alten Stil aus Lehm und Holz auf einem 3,5 Hektar großen Gelände. Bodenständigkeit und Nachhaltigkeit soll man im Einklang mit der Natur spüren können.