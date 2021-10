Nach Wahldebakel Welser ÖVP wieder in Frauenhand

Platzer ist nach Anna Eisenrauch die zweite Frau an der Spitze der Welser ÖVP. Ihr Engagement in der Politik erklärte sie im Wahlkampf wie folgt: „Ich möchte nicht nur am Stammtisch über interessante Themen philosophieren, sondern künftig an Tischen sitzen, an denen man etwas bewegen kann.“