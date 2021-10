Integration in Österreich: Was hat sich gebessert?

Nach Angaben der EU-Asylbehörde EASO hat die Zahl der Asylwerber in der Europäischen Union deutlich zugenommen. Laut EASO-Direktorin sind wir im August 2021 mit rund 40 Prozent mehr Asylanträgen als zur gleichen Zeit im Vorjahr „fast auf dem Niveau der Zeit vor Corona, was die Asylantragszahlen betrifft.“ Auch ein neuer Höchststand an Afghanischer Asylwerber konnte verzeichnet werden. Das ist der Stand im Jahr 2021, nach einer weltweiten Pandemie. Denken Sie an 2011, 10 Jahre zurück. Was hat sich Ihrer Meinung seitdem rund um das Thema Integration in Österreich verändert? Hat sich die Situation verbessert oder verschlechtert? Wir sind auf Ihren Kommentar zu dieser Frage des Tages gespannt!