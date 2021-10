Die „Krone“ brachte Ihre Forderungen ins Rathaus

Die „Krone“ ist daher mit den Themen im Rathaus vorstellig geworden. „Wir freuen uns über die Initiative, nehmen die Anliegen der Hundebesitzer und auch Anrainer einer Hundezone ernst und schauen uns an, was sich in welcher Form umsetzen lässt“, betont man im Büro von Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. Dieses Versprechen nehmen wir ernst und bleiben dran!