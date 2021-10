„Eine Hundezone ist kein Ort für ein Picknick!“

Was ist mit läufigen, also paarungsbereiten Hündinnen?

Hundedamen in der Hitze gehören nicht in die Auslaufzonen! Es gilt immer: Stress oder Gefahren für meinen Vierbeiner, aber auch andere, sollte ich möglichst vermeiden. Das gilt nicht nur für läufige Hündinnen, sondern auch für unverträgliche Tiere.