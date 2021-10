Bidens Klimaschutz-Paket hängt am seidenen Faden

Mehrheit im Senat wackelt

Obwohl die Demokraten wochenlang geschworen hatten, dass das Programm für sauberen Strom nicht verhandelbar sei. Nun scheint die Mehrheit im Senat aber zu wackeln. Dies geschieht zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt für den Präsidenten. Denn bei der anstehenden Klimakonferenz in Schottland in zwei Wochen wollte Biden erste konkrete Schritte bekannt geben - seine Führungsrolle in den globalen Bemühungen im Kampf gegen die Klimakrise scheint aber durch die Querelen geschwächt.