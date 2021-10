Die „Krone“-Leser haben es in der Hand!

Wer die Zukunft zum Positiven verändern will, muss nicht sein ganzes Leben ändern. Er muss nicht sein Auto verkaufen oder für immer auf das Sonntags-Schnitzerl verzichten. Es geht um jede kleine Entscheidung. Der Griff zum regionalen Apfel, statt zum weit gereisten Weltenbummler. Es geht darum, nicht mehr einzukaufen als man verbraucht. Es geht um jede kleine Änderung des eigenen Verhaltens. Denn wenn jeder an einer noch so kleinen Schraube dreht, dann kommt im Großen viel in Gang. Dann schauen sich die Nachbarn vielleicht ab, wie man weniger Lebensmittel wegwirft. Dann verstehen schon die jüngsten Familienmitglieder, dass Essen wertvoll ist und nicht verschwendet werden sollte.