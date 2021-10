Pandemie in Österreich: Was nun entscheidend wird

Rumänien: Nur 35 Prozent geimpft, Spitäler am Limit

Doch je weiter im Osten, desto niedriger die Impfrate: So gibt es in kaum einem anderen Land im Verhältnis so viele Corona-Tote wie in Rumänien. Dort sind nur ca. 35 Prozent voll geimpft: Die Spitäler sind am Limit, die Intensivbetten voll, das Gros der Patienten ungeimpft. Internistin Petruta Filip berichtet der deutschen „Tagesschau“, sie habe schon lange nicht mehr so viel Tod gesehen wie jetzt - eigentlich überhaupt noch nie. Zuletzt musste Ungarn aushelfen und 50 Intensivpatienten von Rumänien übernehmen.