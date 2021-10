Neue Atomangst?

Großbritannien will ein neues Atomkraftwerk bauen. Es ist kein Trost, dass die nicht mehr in der EU sind. Frankreich hat immer schon auf nukleare Energie gesetzt und wird das weiter tun, wie Präsident Macron gerade betonte. In Finnland haben sogar die dortigen Grünen (!) zugestimmt, dass Atomstrom eine „erneuerbare“ Energieform ist. Wie das die Osteuropäer sehen, ist bekannt.