Horror-Remake ohne Blut & harte Beziehungsprobe!

In den 90er-Jahren war das große Blutvergießen gerade wieder voll im Trend, und Slasher-Filme wie „Scream“ oder eben „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ lockten vor allem lustvoll kreischende Teenager mit oft gefälschten Ausweisen ins Kino. Letzterer ging etwas mehr unter die Haut als die üblichen Serienmörder-Jagden - denn die Ausgangssituation war eine, bei der sich jeder Zuschauer fragen musste: Was hätte ich getan?