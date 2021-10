Hoffenheim besiegt Wolfsburg dank Nicole Billa

1899 Hoffenheim hat auch dank Nicole Billa in der deutschen Frauen-Bundesliga einen 2:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg gefeiert. Die ÖFB-Teamstürmerin leitete den Sonntag-Erfolg in der 12. Minute mit ihrem dritten Saisontor ein und traf im dritten Ligaspiel in Folge. Auch Katharina Naschenweng und Laura Wienroither standen in der Anfangself.