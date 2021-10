Junge Zündlerin (18) kassierte eine Anzeige

Im Mai hatte es in der Donaugemeinde viermal hintereinander gebrannt. Zwei Holzstöße, eine Thujenhecke und eine Gartenhütte waren in Flammen aufgegangen. Bei einem Holzstoß könnte auch ein Funkenflug nach Arbeiten als Auslöser in Frage kommen. Alle anderen Brände waren mit Sicherheit gelegt worden. Ende August stand dann noch am Skaterpark eine Sitzbank in Flammen. Hinzu kommt dazwischen noch ein angezündeter Kinderwagen im nahen Ottensheim.