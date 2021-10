„Seit Bränden herrschen Angst und Unruhe bei uns“

Kaminanzünder gefunden

Was war genau passiert? Am Sonntag brannte auf dem Parkplatz ein Auto, anfangs ging man von einem technischen Defekt aus. Als am nächsten Tag das Wohnmobil und 200 Meter weiter eine Garage brannten und an beiden Orten Kaminanzünder gefunden wurden, war klar, dass ein Feuerteufel unterwegs war. „Es herrschen Angst und Unruhe in der Siedlung. Viele Nachbarn fürchten sich vor dem nächsten Abend. Was uns alle beruhigt ist, dass die Polizei auf Hochtouren ermittelt“, so der Pensionist, der hofft, dass der Täter bald gefasst wird.