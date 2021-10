Die Zukunft gestalten wir: Erfolg mit Bio-Hanf

Meier ist überzeugt davon, dass in den Samen alles zu finden ist, was der menschliche Körper braucht. „Mir hat es jedenfalls geholfen“, berichtet er. Und so entstand vor drei Jahren die Idee, auf Lisilis Biohof in Meiningen erstmal auf einem Hektar Hanf anzubauen. Mittlerweile lassen die „Hempions“, wie sich das Quartett rund um Meier nennt, auch in Ober- und Niederösterreich Hanf anbauen. Aus dem Rohstoff gewinnen sie dann Öle, gesalzene Samen, einen Müsli-Crunch oder auch Nudeln.