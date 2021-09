Österreichs Landwirte brauchen unsere Hilfe!

Ministerin Köstinger findet klare Worte und spricht von erpresserischen Zuständen der Handelsketten gegenüber den Bauern. Man darf jedoch nicht alle Händler in einen Topf werfen. Buttert der eine Unmengen an Geld in die Bewerbung von Fleischaktionen, investieren andere sehr wohl in Tierwohl und lassen dies auch den Bauern in Form von besseren Zahlungen zu Gute kommen. Wir müssen uns bewusst sein, dass ständige Kampfpreise im Regal zur Zerstörung unserer Landwirtschaft und damit unserer Versorgung führen.