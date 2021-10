Vier Wochen U-Haft über Bogenschützen verhängt

Am Mittwoch soll ein 37-Jähriger Däne in der norwegischen Stadt Kongsberg fünf Menschen mit Pfeil und Bogen ermordet haben. Der mutmaßliche Täter wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt - dabei wurde entschieden, dass der Mann zumindest für vier Wochen in Untersuchungshaft muss. Indessen wurden auch Zweifel am psychischen Zustand des Dänen laut.