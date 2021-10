Prinz George ärgert sich über Umweltverschmutzer

„Die schlauesten Köpfe der Welt sollten sich darauf konzentrieren, diesen Planeten zu reparieren, statt zu versuchen, den nächsten Ort zu finden, an den man gehen kann, um dort zu leben“, sagte der Prinz in dem am Donnerstag veröffentlichten Podcast. Bezos hat gerade für Schlagzeilen gesorgt, weil er den 90-jährigen William Shatner mit seiner „New Shepard“-Rakete zu einem Kurzausflug ins All schickte.