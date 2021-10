Linz-Starterin Raducanu sagt Antreten in Moskau ab

Raducanu hatte ihre Chance, sich für die WTA Finals in Guadalajara (ab 10. November) zu qualifizieren, zuletzt durch ihre Zweitrunden-Niederlage in Indian Wells verpasst. Dadurch wird die Reise nach Oberösterreich möglich. In Kalifornien trat die Weltranglisten-22. erstmals seit ihrem Triumph in New York am 12. September an.