Red Bull Salzburgs Kicker sind das Team des Jahres

Hirner und Svancer gewinnen Jugendsportpreis

Lisa-Marie Hirner (Nordische Kombination) und Matej Svancer (Ski-Freestyle) gewannen indes den Sporthilfe-Jugendsportpreis und damit ein Stipendium in Höhe von 5000 Euro. Die 18-jährige Steirerin hatte bei der Junioren-WM in Lahti Bronze im Einzel sowie Silber mit dem Team gewonnen und zudem WM-Platz acht in der allgemeinen Klasse belegt. Der 17-jährige Salzburger ist Junioren-Doppelweltmeister in Slopestyle und Big Air. Bei den Mädchen belegte Judoka Elena Dengg den mit 3000 Euro dotierten zweiten Platz, Rang drei und damit 2000 Euro gingen an Para-Schwimmerin Janina Falk. Bei den Burschen wurde Tischtennis-Talent Julian Rzihauschek auf Rang zwei gewählt, Rang drei belegte Kletterer Timo Uznik.