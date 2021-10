Energie Ried Fall für Korruptionsstaatsanwälte

Quo vadis Energie Ried? Diese Frage stellt sich nach der nun übertragenen Zuständigkeiten an die WKSTA und den am 12. Oktober stattgefundenen Sonder-Stadtrat mehr denn je. Wie berichtet, hatte ihn Noch-Stadtchef Albert Ortig (VP) einberufen. Ziel: eine Mehrheit für einen Sondergemeinderat, bei dem das Aus für die erst vor zehn Monaten eingestellten Geschäftsführer besiegelt wird. „Daraus wird nichts. Mehr darf ich nicht sagen“, hielt sich Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner an die Verschwiegenheitspflicht. Auch von seinen Kollegen war nicht mehr zu erfahren.