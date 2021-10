Ehrung: 13-Jähriger rettete ertrinkende Frau

Heldenhafter Einsatz

„Trotz seines jungen Alters zögerte Moritz keine Sekunde und sprang ins Wasser, um zu helfen. Mit seinem Wissen und Können aus der zuvor durchlaufenen Rettungsschwimmausbildung konnte die Patientin - mit Hilfe der anderen Anwesenden - fachgerecht auf ein SUP-Board gelegt und an Land gebracht werden“, berichtet Daniel Fleischhacker von der Wasserrettung Faak am See, der für den jungen Villacher Kollegen nun ein Wiedersehen der Einsatzkräfte organisierte, um ihn offiziell für seine Zivilcourage zu ehren.