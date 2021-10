Gerüchte um Abbau bei VW: 30.000 Jobs in Gefahr?

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat einem Medienbericht zufolge in einer Aufsichtsratssitzung vor einem Szenario gewarnt, in dem der Autobauer wegen der Umstellung auf Elektrofahrzeuge bis zu 30.000 Stellen in Deutschland streichen müsste. Ein derartiger Abbau - das wäre in der Volkswagen AG jeder vierte Arbeitnehmer - „ist absurd und entbehrt jeder Grundlage“, konterte ein Sprecher des Betriebsrats am Mittwochnachmittag.