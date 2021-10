Forscher entschlüsseln altes Hallstatt-Menü

Ähnlich dem Ötzi

Dabei wurde klar, dass das Darmmikrobiom in der jüngsten, aber immerhin rund 300 Jahre alten Probe aus dem Salzbergwerk jenem der über 5000 Jahre alten Gletschermumie Ötzi erstaunlich ähnlich war. Den Darminhalt des Eismannes haben Maixner und Kollegen schon in früheren Untersuchungen analysiert. „Wenn Menschen vor 300 Jahren noch ein Mikrobiom wie ihre Vorfahren vor Tausenden Jahren in sich trugen, würde das bedeuten, dass es hier in relativ kurzer Zeit zu großen Veränderungen kam“, so Maixner, schaut doch die Zusammensetzung der Mikroben in der Industriegesellschaft anders aus.