Allein in Wien 353 Rückkehrer ins Klassenzimmer

Rückgang auch in übrigen Bundesländern

Auch in den anderen Bundesländern gab es bereits etliche Rückkehrer, allerdings erheblich weniger als in der Bundeshauptstadt. In Oberösterreich mit mehr als 1300 Abmeldungen wurden mittlerweile wieder 69 Kinder angemeldet, in Niederösterreich mit mehr als 2000 Abmeldungen kamen 67 zurück. Anders dagegen in der Steiermark, wo mit rund 1100 Kinder ebenfalls viele Abmeldungen zum häuslichen Unterricht verzeichnet wurden: Hier lag die Zahl der Rückkehrer nur im „niederen einstelligen Bereich“, hieß es aus der Bildungsdirektion.