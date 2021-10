Acer zeigt keimtötende Laptops, Gamer-Schreibtisch

Profi-Laptop mit brillenlosem 3D

Bei Acers Profi-Marke ConceptD gibt es ebenfalls Neuzugänge - etwa eine neue Version der mobilen Workstation ConceptD 7. Den Hochleistungs-Laptop soll es zukünftig auch in einer SpatialLabs-Version geben, die einen ohne entsprechende Brille nutzbaren 3D-Bildschirm mit 4K-Auflösung bietet. Das Profi-Notebook ist nicht für Privatanwender gedacht, sondern für 3D-Designer, die ihre Projekte direkt am Notebook zum Leben erwecken möchten. Was der Anfang 2022 erscheinende Hochleistungs-Laptop mit Core-i7-CPU und Geforce RTX 3080 kosten soll, hat Acer nicht verraten.