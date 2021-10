Corona-Chaos! Stuttgart gehen die Spieler aus

Das Coronavirus breitet sich beim deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart weiter aus. Am Montag wurde auch Torhüter Florian Müller und damit der fünfte Spieler innerhalb der vergangenen Tage positiv getestet, wie der VfB mitteilte. Damit fällt der Schlussmann voraussichtlich für das Spiel am Samstag in Mönchengladbach aus. Trainer Pellegrino Matarazzo kann wohl auch nicht auf Ersatzkeeper Fabian Bredlow zurückgreifen, der auch zu den positiv getesteten Spielern gehört.