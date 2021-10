Kindergarten-Assistenten: Stadt verdoppelt Stunden

Protest am Heldenplatz

Im Zuge des Streiks bleiben private Kindergärten und Horte am Dienstag in Wien von 6 bis 12.30 Uhr geschlossen - mit Ausnahme der Betriebskindergärten. Ab 10 Uhr versammeln sich die Beschäftigten zu einer Betriebsversammlung am Heldenplatz.