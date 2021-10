Der Hund - Ein Benefit fürs Leben?

Der 10. Oktober ist der Welthundetag. Schon Johann Wolfgang von Goethe wusste es: „Dem Hunde, wenn er gut gezogen, wird selbst ein weiser Mann gewogen“. Der Hund ist seit jeher der beste Freund des Menschen, und das mit Recht! Gerade in der Coronakrise, als man die meiste Zeit in den eigenen vier Wänden verbrachte, wurden die Vierbeiner zu einem wichtigen Part im Leben von Vielen. Sei es als Personal Coach durch die vielen Spaziergänge oder als Zuhörer an schweren Tagen, Hunde halfen den Menschen definitiv durch diese Zeit. In welcher Form verbessert Ihr Hund Ihr Leben? Ist Ihr „Wuffi“ ein vollständiger Teil der Familie? Teilen sie uns Ihre Erlebnisse in den Kommentaren mit! Wir freuen uns auf Ihre Meinung!