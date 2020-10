„Lassie“ & Co.: Der 10. Oktober ist Welthundetag

"Bo": US-Präsident Harry S. Truman (1884-1972) meinte: "Schaffe dir einen Hund an, wenn du in Washington einen echten Freund haben möchtest". Viele im Weißen Haus handelten nach dieser Devise. Barack Obama löste 2009 ein Wahlkampfversprechen an seine beiden Töchter ein und machte den Portugiesischen Wasserhund Bo zum "First Dog" der USA. Obama: "Wir müssen sicherstellen, dass uns jemand an der Tür begrüßt, wenn wir nach Hause kommen." 2013 kam "Sunny" dazu, passend zu Bo eine Portugiesische Wasserhündin.