„Es gab schon einige positive Aha-Erlebnisse“

Das AZV bietet den Jugendlichen also eine ganz normale Lehre?

Ja. Aktuell bilden wir 14 Lehrberufe an vier Standorten aus: Neben unseren eigenen Ausbildungszentren in Hohenems und Rankweil kooperieren wir in Feldkirch mit der Integra und in Frastanz mit der Aqua Mühle. Damit die Jugendlichen eine umfassende und vor allem auch praxisnahe Ausbildung bekommen, bieten wir Dienstleistungen in den jeweiligen Berufen für Privatpersonen oder Firmen an. Wir erfüllen Dienstleistungen in verschiedenen Berufsfeldern und entwickeln Produkte für externe Kunden beziehungsweise Auftraggeber. Unsere Maler und Elektrotechniker haben derzeit ebenfalls eine gute Auftragslage. Neu dazugekommen ist in diesem Monat der Lehrberuf Fahrradmechatronik. Hier bieten wir sowohl Dienstleistungen für Private, als auch im B2B-Bereich an.