Auszeichnung für Ronaldo sorgt für Diskussionen

Der Spieler des Monats heißt also Cristiano Ronaldo. Eine Entscheidung einer Jury aus Fußballexperten, mit der offenbar nicht alle einverstanden sind. „Er war großartig, aber Mohamed Salah hätte die Wahl gewinnen müssen ... locker“, gibt es via Twitter Kritik von England-Legende Lineker. Salah hatte zuletzt mit einem Traumtor beim 2:2 von Liverpool gegen Manchester City für Aufsehen gesorgt. Dieses zählte jedoch nicht mehr zur Wahl, da das Spiel am 3. Oktober stattfand.