Hamilton? Marko ortet einige „indirekte Helfer“

Vor zwei Wochen raste Max Verstappen in Russland - nachdem am RB16B regelwidrig die komplette Antriebseinheit gewechselt worden war - vom letzten auf den zweiten Platz. Was WM-Rivale Lewis Hamilton verblüffte: „Max war schon nach rund zwanzig Runden Sechster, das zeigt, wie schnell der Red Bull ist.“ In Istanbul sind die Vorzeichen umgekehrt, vorausgesetzt, es passiert im Qualifying nichts Außergewöhnliches. Nun hofft man bei Red Bull auf „indirekte Helfer“. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Richard Köck.