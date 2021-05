Corona-Krise zeigt Missstände in Kindergärten auf!

Seit Ausbruch der Pandemie wurde viel über die Herausforderungen für Lehrerinnen und Lehrer an Schulen gesprochen. Um die Situation in den Kindergärten ging es hingegen eher selten. Wie waren die letzten Monate für Elementarpädagogen wirklich? Wie sind sie mit der Belastung umgegangen und was konnte aus der Krise mitgenommen werden? Das alles wurde von einer neuen Studie der Universität Wien untersucht, die Ergebnisse dazu präsentiert Bildungspsychologin Christiane Spiel im krone.tv-Talk „Nachgefragt“ mit Raphaela Scharf.