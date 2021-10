Jolie wischt Pitt mit Weingut-Verkauf eins aus

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Angelina Jolie ihre Anteile am 164 Millionen Dollar teuren Weingut Chateau Miraval an einen Dritten verkaufen darf. Eine Entscheidung, die Brad Pitt so gar nicht gefiel. Erst kurz zuvor hatte dieser nämlich in Luxemburg Klage gegen seine Noch-Ehefrau eingereicht. Ein Insider erklärte damals, der Hollywood-Beau habe Jolies Pläne als „rachsüchtig“ bezeichnet und ihr „systematische Behinderung“ vorgeworfen.