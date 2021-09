Regional & saisonal: So ernten wir besseres Klima

Orangen und Zitronen wachsen nun einmal nicht gut in unseren Breiten, darum ist es völlig okay, sie dann zu kaufen und als Vitaminspender zu essen, wenn sie in Italien und Spanien (zwischen November und März) geerntet werden. Diese Früchte werden dann auch nicht per Flugzeug transportiert, sondern per Lkw - was z.B. für frische Äpfel aus Argentinien mitten im Winter nicht zutrifft.