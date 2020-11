Bezirksvorsteher: Comeback des Gürtelpools fix

Kritik am rot-pinken Koalitionsabkommen in Wien übt der rote (!) Bezirkschef des 15. Bezirks. Und zwar, weil sein Grätzel darin nicht vorkommt. „Es gibt aber Projekte, die wir nur mithilfe der Stadt in Angriff nehmen können“, so Gerhard Zatlokal (SPÖ). Eines ist aus seiner Sicht fix: das Comeback des Gürtelpools 2021.