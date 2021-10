Carles Puigdemont wird vorerst nicht ausgeliefert

Viele Unterstützer bei Gericht

Puigdemont hatte am Montagvormittag an der Gerichtsverhandlung vor dem Berufungsgericht in Sassari teilgenommen. Vor Beginn der Verhandlung kam es zu einer Demo sardischer Separatisten. Sie schwenkten Fahnen Kataloniens und Sardiniens. „Freiheit, Freiheit!“, skandierten die Demonstranten. Puigdemont war am Samstag von Belgien nach Sardinien geflogen, um an der Gerichtsverhandlung teilzunehmen.