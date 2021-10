Schweden: Mohammed-Karikaturist stirbt bei Unfall

Ermittlungen in „sehr frühem Stadium“

Auch der Leiter der Sonderstaatsanwaltschaft, Anders Jakobsson sagte, es handle sich „nach den jetzt vorliegenden Informationen“ um einen Unfall. „Aber die Ermittlungen befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium“, zitierte die „Daily Mail“ Jakobsson. Am Montag will die Polizei bei einer Pressekonferenz weitere Informationen preisgeben.