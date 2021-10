Reifenstecher treibt in Leonding sein Unwesen

Ein 53-Jähriger aus Leonding erstattete am Sonntag gegen 6.45 Uhr bei der Polizei Anzeige über aufgestochene Reifen an seinem Pkw. Dies habe sich in der Zeit von Samstag 17.30 Uhr bis Sonntag 6:30 Uhr ereignet. Als eine Polizeistreife am Tatort eintraf, stellte sich heraus, dass an sieben weiteren Fahrzeugen die Reifen beschädigt wurden. Insgesamt wurden zwölf Reifen an acht Fahrzeugen beschädigt.