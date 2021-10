Koeman vor Barcelona-Aus? Das sagt der Klub-Boss

Obwohl Koeman vorerst Coach der Katalanen bleibt, durfte er am Samstagabend im Wanda Metropolitano nicht auf der Bank der Gäste sitzen: Nach einer Roten Karte bei Cadiz (0:0) am 23. September war er für zwei Liga-Spiele gesperrt worden. Beim nächsten Match nach der Länderspiel-Pause - am 17. Oktober daheim gegen Valencia - dürfte er aber wieder an die Seitenlinie.