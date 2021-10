Medaillengewinner in der Politik

Tatsächlich konnte sich der hochdekorierte Skijäger aus Trusetal am Ende gegen den Herrn mit der interessanten Brille durchsetzen, was nach Maaßens Ansicht an einer „Diffamierungskampagne“ lag, denn man habe ihn „als Antisemit diffamiert, als rechtsextrem und umstritten“. Wie auch immer, das gibt Hoffnung für hierzulande, denn Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer ist fünf Jahre jünger als der mittlerweile doch schon ziemlich in die Jahre gekommene Bundeskanzler. Und Diskus-Medaillengewinner Lukas Weißhaidinger, nach dem der Asteroid 341317 benannt wurde, verweist sogar noch auf einen Lenz weniger. Möglicherweise wächst da gerade eine neue Generation an Hoffnungsträger*innen für den Nationalrat heran, die im Gegensatz zum Kanzler nicht dem Churchill-Motto „No Sports“ frönt, aber abschließend werden wir das wohl erst im Herbst 2024 beurteilen können.