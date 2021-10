Schmidhofer: „Gibt immer etwas Höheres im Leben!“

Dabei wollten Sie sich eigentlich mit voller Kraft in die Nachfolge von Peter Schröcksnadel stürzen ...

Ski-Präsident in Österreich zu sein, das ist nach meiner Einschätzung das Höchste, was man erreichen kann. Und ich wollte das ehrenamtlich und mit hundert Prozent machen! Aber dann wurde klar, dass ich das unter diesen Umständen nicht kann. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, das aufzugeben. Aber dann serviert dir das Leben eine Herausforderung, die dir zeigt: Es gibt immer etwas noch Höheres im Leben! Und das ist die Familie. Ich bin einer, der viel aushält. Der nicht auf den Mund gefallen ist. Aber da fehlen selbst mir die richtigen Worte. Ich wünsche niemandem, dass er so etwas erlebt. Aber wer es nicht erlebt, kann das nicht nachvollziehen.