LIVE ab 18.30 Uhr: RB Leipzig gegen VfL Bochum

Der Daueroptimist, der nach der 1:2-Niederlage gegen Brügge in der Champions League eine härtere Gangart angekündigt hatte („Vielleicht spielen wir mit dieser Gruppe und müssen mehr in diejenigen investieren, die verstehen, was wir wollen.“), sieht sich nun wieder selbst in der Pflicht: „Es ist schade für mich, die Jungs arbeiten gut, hören viel von mir, vielleicht zu viel, aber das ist mein Job in jeder Richtung. Ich muss mehr Lösungen für die Mannschaft finden“, betonte Marsch und fügte an: „Es ist der Job des Trainers, Lösungen zu finden und Leader zu sein.“