LIVE ab 15.30 Uhr: FSV Mainz 05 gegen Union Berlin

Union Berlin ist in der Bundesliga seit acht Auswärtsspielen sieglos (vier Remis, vier Niederlagen), aktuell einzig Bochum und Augsburg länger. Aber: Die „Eisernen“ feierten am 9. November 2019 in Mainz den ersten Auswärtssieg ihrer Bundesliga-Geschichte (3:2). Mainz ist außerdem das einzige Team, das in dieser Bundesliga-Saison zu Hause noch ohne Gegentor ist (zwei Zu-Null-Siege und ein torloses Remis).