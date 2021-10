LIVE ab 19.30 Uhr: Bielefeld gegen Leverkusen

Bielefelds letzter Bundesliga-Heimsieg gegen die Werkself datiert vom 22. November 2008, in der Bundesliga ein 2:1 durch die Treffer von Artur Wichniarek und Daniel Halfar. Die Bielefelder holten aus den vergangenen drei Bundesliga-Spielen nur einen von neun möglichen Punkten und warten noch immer auf ihren ersten Saisonsieg (vier Remis, zwei Niederlagen). Ebenfalls keinen Sieg an den ersten sechs Spieltagen gab es in der Bundesliga-Historie für die Arminia zuletzt vor 25 Jahren, in der Saison 1996/97 gelang danach souverän der Klassenerhalt.