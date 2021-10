„Ich muss ein Jahr auf meine Operation warten“

Ein weiterer Patient (Name d. Redaktion bekannt) aus Oberösterreich hat die „Krone“ kontaktiert. Er wartet seit mittlerweile sieben (!) Monaten auf einen Gesprächstermin für eine Operation seines Leistenbruchs. Zu seinem Leidensweg kommt noch hinzu: Er ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und Chemo-Patient. Als neuen Gesprächstermin wegen seines Leistenbruchs wurde ihm der Jänner 2022 in Aussicht gestellt.